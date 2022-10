Dies sagte die FDP wiederum in der Wahlnacht am Sonntag ab. Habeck warnte daraufhin: »Die Zeit drängt.« Denn der Betreiber von Isar 2 brauche die Einigung der Koalition auf eine Laufzeitverlängerung, weil dafür die Reparatur einer Leckage in dem Meiler bei Landshut notwendig sei. Diese müsse noch im Oktober begonnen werden. Die Änderung des Atomausstiegsgesetzes solle der Bundestag in dieser und der nächsten Sitzungswoche beschließen.

Das wird nun immer schwieriger, zumindest dann, wenn es keine Lösung in den kommenden Tagen gibt.