»Laufzeitverlängerung Kernkraftwerke schnellstmöglich beschließen«

Konkret heißt es nunmehr in der Kapitelüberschrift des Beschlusses der FDP-Bundestagsfraktion: »Laufzeitverlängerung Kernkraftwerke schnellstmöglich beschließen«. Konkrete Laufzeitdaten werden in dem vorliegenden Beschluss zwar nicht explizit erwähnt, ein »Streckbetrieb« – der noch in einer dem SPIEGEL vorliegenden früheren Beschlussfassung erwähnt wurde – war bei den Beratungen in Bremen jedoch durch den Begriff »Weiterbetrieb« ersetzt worden. Das weist auf den Wunsch der FDP nach längeren Laufzeiten hin. Zuletzt war in der FDP von einer Betriebsdauer der drei AKW bis zum Frühjahr 2024 die Rede. Ein Streckbetrieb – der über das Jahresende hinaus nur für drei Monate bis ins Frühjahr 2023 gehen würde – war aus der FDP als zu kurzer Zeitraum kritisiert worden, unter anderem durch den FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai.