Der Atomausstieg ist beschlossene Sache. Doch angesichts der Debatte über Gaslieferungen aus Russland rückt die Nuklearenergie wieder in den Mittelpunkt – bei Opposition wie Teilen der Ampel selbst. Die FDP appelliert innerhalb der Ampel-Koalition für längere Laufzeiten der noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland. Fraktionschef Christian Dürr sagte der Nachrichtenagentur dpa mit Blick auf russische Gaslieferungen: »Wir wollen nicht den Teufel an die Wand malen. Aber wir müssen uns auf ein Szenario einstellen, das weitreichende Konsequenzen für private Haushalte und die deutsche Industrie haben könnte. Kein Kubikmeter Gas sollte mehr verstromt werden müssen. Deswegen wäre es jetzt richtig, die Laufzeiten der Kernkraftwerke über den Winter hinaus zu verlängern.«