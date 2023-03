»Kleinster gemeinsamer Nenner«

Nach der Absage an einen Sicherheitsrat setzt FDP-Außenpolitiker Lambsdorff keine großen Hoffnungen mehr in das Dokument: »Die sicherheitspolitischen Herausforderungen sind mit der Zeitenwende erkennbar größer geworden, doch Deutschland bleibt mit dieser nationalen Sicherheitsstrategie auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner stecken«, so Lambsdorff, der im Sommer deutscher Botschafter in Moskau werden soll.