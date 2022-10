Nun gibt es innerhalb eines Teils der Ampelkoalitionen Überlegungen, einen neuen Anlauf für ein Freihandelsabommen zu starten.

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zeigte sich am Wochenende für ein solches Vorhaben offen, ohne den Namen TTIP konkret in den Mund zu nehmen. »Klar ist auch: Europa verdankt seinem Wohlstand dem Handel. Deshalb brauchen wir auch weitere, nachhaltige Freihandelsabkommen und eine ambitionierte Handelsagenda«, sagte Scholz am Samstag auf dem Kongress der europäischen Sozialdemokraten in Berlin.