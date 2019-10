FDP-Spitzenkandidat Kemmerich in Thüringen Glatze der Hoffnung

Zuletzt konnte Christian Lindner im Osten nichts Gutes für seine Partei verkünden. Bei den Wahlen in Sachsen und Brandenburg im September schaffte es die FDP gar nicht erst in die Landtage, in Thüringen soll es nun endlich klappen.

Aber das dürfte nicht einfach werden. In Umfragen liegt die FDP im Freistaat mal bei fünf Prozent, mal knapp unter der parlamentarischen Hürde. Sicher klingt anders. Es könnte also am Sonntag wieder einmal einer jener Zitterabende für Lindner und seine Liberalen werden, wie so oft in den vergangenen Jahren bei Wahlen in Ostdeutschland.

Auch Thomas L. Kemmerich, FDP-Chef und Spitzenkandidat in Thüringen, will den Zustand der außerparlamentarischen Opposition beenden, den sein Landesverband seit fünf Jahren spielen muss. Kemmerich hat ein markantes Gesicht und trägt Glatze. Ironisch spielt die Partei damit: "Endlich eine Glatze, die in Geschichte aufgepasst hat", heißt es auf Plakaten mit einem mehr oder minder subtilen Hinweis auf den Rechtsradikalismus in Teilen des Landes. Auf Twitter schreibt die Partei: "Eine Glatze, zwei Stiefel, fünf Ideen: Der Kemmerich-Plan für Thüringen"

Endlich wieder Funktionspartei - aber anders als früher

Der 54-Jährige aus Westdeutschland, der kurz nach der Wende in den Osten ging und Geschäftsführer einer Frisörkette ist, geht mit seiner Kampagne gern in die Vollen: "Das Zünglein an der Waage", lautet sein aktuelles Werbemotiv, ergänzt wird es mit dem Motto: "Kleines Kreuz, große Wirkung".

Die Aufmachung erinnert an die fast schon vergessene Tradition der FDP, eine Funktionspartei zu sein. Es war eine Rolle, die den Liberalen einst, in den Achtziger- und Neunzigerjahren, oft auf Bundesebene zufiel - meistens, um schwarz-gelbe Koalitionen zu sichern. Ein Konzept, das 2013, nach dem Rauswurf der FDP aus dem Bundestag, intern in die Kritik geriet. 2016 versprach Lindner: "Wir lassen uns nie wieder zu einer reinen Funktionspartei machen."

Michael Reichel/dpa Spitzenkandidat Kemmerich in Erfurt (am 12. Oktober): Rechtsliberaler Ansatz für Thüringen

Nun aber könnte genau das geschehen. In Thüringen könnte die Funktionsrolle der FDP wiederbelebt werden, wenn auch gänzlich anders gemeint und verstanden als damals. Hier plakatiert die Partei: "FDP wählen, Rot-Rot-Grün beenden". Tatsächlich spielt die FDP in Thüringen trotz marginaler Umfragewerte eine entscheidende Rolle: Mit ihrem Einzug ins Landesparlament wäre eine Fortsetzung der Koalition unter dem einzigen Ministerpräsidenten der Linken, Bodo Ramelow, nicht mehr möglich.

Käme die FDP hingegen nicht ins Parlament, hätte Rot-Rot-Grün die Chance, mit knapper Mehrheit weiter zu regieren (Lesen Sie die Details hier). Das voraussichtlich starke Abschneiden der AfD unter Björn Höcke, mit dem keine der anderen Parteien regieren will, erschwert die Koalitionsfindung ohnehin, zumal die CDU unter ihrem Spitzenkandidaten Mike Mohring eine Koalition mit der Linken abgelehnt hat.

Lindner: "Der größte Hebel, die linke Regierung zu beenden"

In dieser zugespitzten Lage wächst der FDP eine Rolle zu, von der sie zu profitieren hofft. Wer die Liberalen wählt, so das Kalkül, kann konkret etwas in der Landespolitik auslösen - und wenn es das Ende der Regierung Ramelow ist.

Parteichef Lindner ist vorsichtig optimistisch, was den Wahlausgang angeht. Der 40-Jährige hat diese Woche gleich mehrere Termine in Thüringen absolviert. Die FDP sei "der größte Hebel, die linke Regierung zu beenden", sagte er dem SPIEGEL am Freitag. Was danach komme, sei offen. "Wer CDU oder gar aus Protest AfD wählt, bekommt dasselbe wie bisher", merkt Lindner trocken an.

Gelingt der FDP in Thüringen ein Erfolg, wäre es der erste im Osten seit einem Jahrzehnt. Das Terrain ist schwierig für die Liberalen. Anders als in Westdeutschland kann die FDP hier nicht auf gewachsene mittelständische Milieus bauen, die sie über die Fünf-Prozent-Hürde tragen. Ausgerechnet in Thüringen konnte sich die Partei zuletzt mit einem ostdeutschen Erfolg beglücken: 2009 zog sie mit 7,6 Prozent in den Landtag ein. Fünf Jahre später flog sie mit 2,5 Prozent wieder heraus, die AfD aber schaffte damals mit 10,6 Prozent erstmals den Sprung ins Thüringer Parlament. Mit der rechtspopulistischen Partei hat sich mittlerweile eine Kraft im Osten etabliert, die es kleineren Parteien wie der FDP noch schwerer macht.

Für Kemmerich spricht "viel für eine Koalition mit der CDU".

Spitzenkandidat Kemmerich hat sich auf dieses Umfeld eingestellt. Er führt, obwohl er das Wort selbst nicht gern hört, einen eher rechtsliberalen Wahlkampf. Im September, nach den verlorenen Wahlen in Sachsen und Brandenburg, hatte er vor einem linksliberalen Kurs der FDP gewarnt. Kemmerich verfasste einen Brief an Lindner: Die Menschen in Ostdeutschland wollten eine FDP, die "klare Kante" zeige und realpolitische Lösungen liefere, etwa bei Klima und Migration, schrieb er.

Für Thüringen heißt das: Beim Thema Migration spricht sich Kemmerich für "gezielte Anwerbung von Fachkräften" aus Drittstaaten aus - zur Bekämpfung des Fachkräftemangels etwa bei Pflegekräften und Handwerkern. In der Klimafrage warnt er vor einer "ideologiebetriebenen" Politik und forderte die Klimaschutzbewegung auf, sie müsse "sich endlich von gewaltbereiten Akteuren trennen".

Martin Schutt/zb/dpa FDP-Chef Lindner in Jena (am 19. Oktober): Optimistisch, was den Wahlausgang angeht

Kemmerich ist überzeugt, dass seine FDP in den Landtag einziehen wird. Auf die Frage, was danach kommt, ob das Funktionsargument auch für eine Koalitionsoption gelte, die nicht die CDU einschließe, sagte er dem SPIEGEL: "Wir wollen die Regierung Ramelow ablösen und nicht deren Regierungszeit verlängern." Es spreche "viel für eine Koalition mit der CDU". Mit der Union bestünden - bei allen Unterschieden - die "größten Schnittmengen", so Kemmerich am Freitag.

Doch die CDU von Mike Mohring liegt in letzten Umfragen hinter der Linken. Nach einer Koalition, die seine Partei anführen könnte (eine sogenannte Simbabwe-Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP, benannt nach den Landesfarben Grün, Gelb, Rot, Schwarz) sieht es nicht wirklich aus.

Mohring muss sich womöglich die Frage stellen, ob er nach der Wahl eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung stützen muss, wie es ihm kürzlich der CSU-Ehrenvorsitzende Theo Waigel im SPIEGEL empfahl. Eine Frage, die auch auf die FDP zukommen kann - sollte sie ins Parlament gelangen und nicht in eine Regierung mit Grünen, SPD und Linken eintreten.