In Umfragen dümpelt die FDP bei sieben Prozent, alle Landtagswahlen seit dem Eintritt in die Ampel sind verloren gegangen. Deutschland ist im Krisenmodus, aber Christian Lindner und seine Partei finden mit ihren Lösungsvorschlägen keine breite Unterstützung. Das liegt an rhetorischen Fehltritten - zuletzt zum Beispiel beim 9-Euro-Ticket, sagt SPIEGEL-Redakteur Severin Weiland: »Mit seiner Rede von der 'Gratismentalität' hat er sich und der Partei bei allen offenen Fragen rund um den Sinn des Tickets keinen Gefallen getan.«

Weiland beobachtet die FDP seit vielen Jahren. In dieser Folge von SPIEGEL Daily analysiert er, warum sie den Status als gefühlskalte Partei nicht los wird. »Die FDP wird im Moment oft als Blockierer wahrgenommen. Auch weil Christian Lindner als Finanzminister viele Ideen für Hilfen und Entlastungen abblocken muss. Das verschafft den Liberalen ein Negativimage.« Mit welchem Plan Lindner das ändern will und welche Rolle Bundeskanzler Olaf Scholz dabei spielt, das hören Sie im Podcast.

