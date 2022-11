Im Streit um das Bürgergeld hat die FDP den Vorschlag von CDU-Chef Friedrich Merz strikt zurückgewiesen. »Einfach nur die Regelsätze erhöhen, ohne Leistungsgerechtigkeit und Aufstiegschancen durch Reformen zu verbessern – das kommt für die FDP nicht in Frage«, sagte der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Vogel in Berlin. »Dass die Union das vorschlägt, zeigt, dass es ihnen und insbesondere Friedrich Merz offenbar gar nicht um Arbeitsanreize, sondern nur um die eigene Wahrnehmung in der Debatte geht.«