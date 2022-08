Auch zu der Frage, ob die drei verbleibenden Atomkraftwerke in Deutschland länger am Netz bleiben sollen, gibt es überraschenderweise keine klare Aussage. Damit es nicht zu »Strukturbrüchen durch die Energie- und Gaspreissteigerungen« komme, brauche es neben dem Entlastungspaket auch energiepolitische Maßnahmen, die die Knappheit an den Strom- und Gasmärkten abschwächten, heißt es bislang in dem Papier.

Das letzte Wort ist der Entwurf noch nicht. Je nach Verlauf der Debatte, so hieß es aus der FDP-Bundestagsfraktion gegenüber dem SPIEGEL, könne sich das Papier möglicherweise auch noch einmal verändern.