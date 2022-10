Für Maischberger war das Thema damit jedoch nicht erledigt. Sie konfrontierte Kubicki mit Aussagen, die er in einem »Zeit«-Interview im Jahr 2010 gemacht hatte. Damals sagte der FDP-Politiker, er habe seine Parteikollegin Koch-Mehrin »ein einziges Mal angebaggert«. Weiter heißt es in dem Interview: »Wir saßen in einem Café in Brüssel, weil ich irgendwie auf die Idee gekommen war, sie zu fragen, ob sie FDP-Generalsekretärin werden will.« Als in der besagten Szene damals Koch-Mehrins Freund dazukam, sei Kubicki gegangen: »So ist das gelegentlich. Man flirtet und stellt fest, der Flirt kommt zurück, aber da steht urplötzlich der Partner da.«