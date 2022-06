Nun soll Badenberg, 1975 in Teheran geboren, in die Amtsleitung der Behörde aufrücken und Vizepräsidentin werden. Das hat Innenministerin Nancy Faeser (SPD) entschieden, sie will dies nun dem Bundeskabinett vorschlagen, erfuhr der SPIEGEL aus parlamentarischen Kreisen. Badenberg wäre die erste Frau an der Spitze seit Gründung des Amtes.

Badenberg ist Juristin, seit 2006 beim Bundesamt und hat dort bereits viele Stationen absolviert: Als Referentin beschäftigte sie sich mit auslandsbezogenem Extremismus, dann leitete sie das Personalreferat in der Abteilung Zentrale Dienste, kümmerte sich dort auch um Gleichstellung.