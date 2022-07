Ich musste mich in der Schulkantine immer wieder dafür rechtfertigen, nicht darauf zu achten, ob etwas halal ist oder nicht. Mit zwölf Jahren war ich das letzte Mal in einem Neuköllner Schwimmbad. Warum? Weil mein Körper weiblicher wurde. Ich habe mich unter den urteilenden und begehrenden Blicken so unwohl gefühlt, dass ich mich nicht mehr getraut habe, zum Schwimmbecken zu laufen: Stattdessen blieb ich im T-Shirt auf meinem Handtuch und habe meine Zeit abgesessen.