Umfragen verdeutlichen Diskriminierungsproblem in verschiedenen Bereichen

Ataman präsentierte zudem Ergebnisse verschiedener Umfragen zu Diskriminierung in unterschiedlichen Bereichen. So hätten etwa in einer Erhebung 13 Prozent der befragten Frauen berichtet, am Arbeitsplatz schon einmal belästigt worden zu sein. Es handele sich um Millionen betroffene Frauen, sagte Ataman. Sie verwies zudem auf den Rassismusmonitor, wonach 22 Prozent der Befragten selbst schon Rassismus erfahren hätten. Und in einer Umfrage unter behinderten Jugendlichen habe jede zweite befragte Person von Diskriminierung berichtet.