Zuvor hatte es aus den Reihen der Liberalen Kritik an dem Personalvorschlag gegeben, über den das Familienministerium am vergangenen Mittwoch informiert hatte. So hatte etwa die FDP-Abgeordnete Linda Teuteberg am vergangenen Mittwoch dazu getwittert: »Ein Vorschlag an den Deutschen Bundestag, dem ich meine Stimme nicht geben kann.«