Aus sozialwissenschaftlicher Sicht wenig überraschend ist dabei, dass Medien aus dem konservativen Spektrum oder mit populistischer Ausrichtung eine Kampagne gegen eine Frau mit Migrationshintergrund in Gang gesetzt haben, die sich deutlich gegen Selbstzufriedenheit mit den Verhältnissen in Deutschland, gegen national gefärbte Heimatkonzepte und Islamfeindlichkeit positioniert hat. Zweifellos tat sie das gelegentlich auch mit polemischer Zuspitzung, gleichwohl aber durchgängig sachlich fundiert. Irritierender ist, dass die »Neue Zürcher Zeitung« die geplante Stellenbesetzung in den Kontext einer vermeintlichen Umwandlung des zuständigen Ministeriums in eine »Agitationszentrale der Grünen« setzt. Dass dann auch noch die »Süddeutsche Zeitung« in diese Kampagne eingestimmt hat, und Ferda Ataman dort pathologisierend als »streitsüchtig« etikettiert wird, ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass es um mehr geht als die angeblichen rhetorischen Verfehlungen, die ihr vorgeworfen werden: Es scheint vielmehr darum zu gehen, eine Antidiskriminierungspolitik in Frage zu stellen, die sich nicht allein mit offenkundigen Vorurteilen, sondern umfassender mit der gesellschaftlichen Verbreitung und den Ursachen von Diskriminierung auseinandersetzt.