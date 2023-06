Forderung nach Grundgesetzänderung Diskriminierung von Menschen ab 50 – Ataman spricht von »unterschätztem Phänomen«

Über 50-jährige Menschen werden in Deutschland immer stärker in Job und Alltag diskriminiert, sagt die Antidiskriminierungsbeauftragte Ferda Ataman. Sie will mit einer Änderung von Grundgesetzartikel 3 dagegen vorgehen.