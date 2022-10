Festakt zum Tag der Deutschen Einheit Bärbel Bas fordert konstruktiven Streit bei Reizthemen

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat zum Tag der Deutschen Einheit an die Bürger appelliert, in der Krise zusammenzuhalten und Streit demokratisch auszutragen. »Wie wir miteinander umgehen, entscheidet wesentlich über die Stärke unseres Landes«, sagte die SPD-Politikerin am Montag bei einem Festakt in Erfurt. »Spaltungsversuche von innen und außen sind nicht spurlos an uns vorübergegangen.« Fake News, Hass und Hetze richteten sich gegen den Zusammenhalt, der gerade jetzt dringend nötig sei.