Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die Pläne der Ampel-Regierung zur Finanzierung des Rettungsschirms für Verbraucher und Unternehmen in der Energiekrise vor scharfer Kritik aus dem Bundesrechnungshof verteidigt. Den Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds zu nutzen sei »geübte und ständige Staatspraxis, von der die Bundesregierung sicher ist, dass sie nicht nur verfassungsrechtlich verantwortbar ist, sondern in diesen Zeiten auch ökonomisch notwendig«, sagte der FDP-Chef am Dienstagabend im ZDF-»heute journal«.