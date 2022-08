Nach dem Fischsterben an der Oder Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) pocht auf einen Stopp des Flussausbaus. »Das Ausmaß der Schädigung des wertvollen Ökosystems der Oder ist noch nicht absehbar«, sagte Lemke der Nachrichtenagentur dpa vor dem Deutsch-Polnischen Umweltrat in Bad Saarow in Brandenburg.