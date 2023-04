Das Berliner Studierendenwerk zum Beispiel bietet in den Mensen der Hauptstadt nur noch Dienstag und Donnerstag Fleisch an. Auf »Druck der Kundschaft«, wie eine Sprecherin betont , wurde das Angebot weitgehend auf pflanzliche Ernährung umgestellt. Als ich neulich mit Schülerinnern und Schülern in der Gaststätte des Bayerischen Landtags essen war, wählten fast alle das vegetarische Gericht. Auch mein achtjähriger Sohn isst kaum Fleisch, obwohl ich ihm das Gegenteil vorlebe. Neulich starrte er beim Einkaufen fassungslos auf die toten Tiere in der Auslage einer Münchner Metzgertheke und fragte: »Warum machen Menschen das?«