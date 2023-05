In dem Papier, das dem SPIEGEL vorliegt, schlagen einige Mitglieder der Arbeitsgruppe nun Maßnahmen vor, die weit über das hinaus gehen, was die Ampelregierung bislang mitzutragen bereit ist.

»Binnengrenzkontrollen verbunden mit Einreiseverweigerungen«

»Nahezu alle Länder sowie die kommunalen Spitzenverbände sind sich darin einig, dass es eines unverzüglichen und umfassenden Maßnahmenpakets zur nachhaltigen Begrenzung irregulärer Migration bedarf«, heißt es in dem 18-seitigen Bericht. An den EU-Außengrenzen müssten »kurzfristig wirksame Grenzschutzmaßnahmen« ergriffen werden, so die Forderung.