Gipfel »ergebnisfrei«

Der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, übt angesichts der Flüchtlingszahlen derweil Kritik am Bund. Er verstehe nicht, warum die Hilferufe der Kommunen im Kanzleramt bislang verhallten, sagte der CDU-Politiker der »Bild«-Zeitung. Im Januar seien rund 30.000 Geflüchtete aus Drittstaaten in die Bundesrepublik gekommen. »Wenn es so weitergeht, werden wir in diesem Jahr deutlich über dem Wert von 2022 liegen.«