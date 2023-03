Konkret nehmen die Verfasser Bund und Länder in die Pflicht. »Bei den Ländern sehen wir Nachholbedarf in der Unterstützung der Kommunen«, heißt es weiter. Es sei nicht akzeptabel, dass die vom Bund bereitgestellten Mittel zur Entlastung der Kommunen von den Bundesländern nicht vollständig an die Kommunen weitergeleitet würden. »Die Länder dürfen sich nicht einfach wegducken und ausschließlich nach dem Bund rufen.« Mitte März hatten die Bundesländer eine gleichmäßige Kostenteilung bei der Aufnahme von Flüchtlingen gefordert.