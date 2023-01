Auch der Vorsitzende der CSU-Landtagsfraktion in Bayern, Thomas Kreuzer, nahm die Zahl wieder auf. Das Wort »Obergrenze« verwandte er nicht. Er sagte der »Bild«: »200.000 ist eine Grenze, die wir bereits vor Jahren genannt haben. Unsere Erfahrung zeigt, dass wir auf Dauer nicht in der Lage sind, mehr Menschen in Deutschland jährlich zu integrieren. Es müssen definitiv weniger sein, da wir ja aktuell zu Recht auch all die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterbringen, unterstützen und integrieren.«