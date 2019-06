Mecklenburg-Vorpommern Asylsuchender wehrt sich mit Fahrradschloss gegen Rassisten

Ein Asylsuchender ist in Mecklenburg-Vorpommern ausländerfeindlich angegriffen worden und setzte sich nach dem Versuch einer tätlichen Attacke selbst rabiat zur Wehr. Das meldet die Polizei Neubrandenburg und beruft sich auf die Aussage des 22-Jährigen, der nach dem Vorfall floh und selbst die Polizei verständigte.

Der Mann aus Mauretanien verließ demnach am Dienstagabend sein Wohnhaus in Penzlin, als ein 34-Jähriger und ein 35-Jähriger ihn wegen seiner Herkunft beleidigten und bedrohten, teilt die Polizei mit. Nach Aussage des Asylsuchenden sei er aufgefordert worden, in sein Land zurückzukehren. Die Männer hätten ihn "Neger" und "Scheiße" genannt. Außerdem sagte der Mann bei der Polizei aus, die Angreifer hätten ihn mit dem Tod bedroht.

Das Opfer habe daraufhin die Pöbler ignoriert und sein Fahrrad geholt. Der 34-jährige soll dann versucht haben, den Mann aus Mauretanien zu schlagen. Der habe die Attacke abgewehrt, indem er mit einer Fahrradschlosskette zuschlug. Danach alarmierte der Asylsuchende die Polizei.

Die Beamten fanden die beiden Männer noch am Tatort. Der 34-Jährige wurde durch den Schlag am Kopf verletzt und in eine Klinik gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Bedrohung, Beleidigung und Volksverhetzung gegen die beiden Männer.

Auf SPIEGEL-Anfrage teilte eine Sprecherin der Polizei Neubrandenburg mit, auch gegen den Asylsuchenden sei Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung erstattet worden. Das hätten allerdings nicht die zwei Angreifer getan, auch hatten sie sich bis zum Mittwochvormittag noch nicht selbst zu dem Vorgang geäußert.