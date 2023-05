Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte dem Radiosender Bayern 2, er gehe mit einem »sehr schlechten Gefühl« in das Treffen. Denn bislang nehme der Bund die Lage in den Ländern nicht richtig wahr.

Wüst sieht Einigkeit auf Länderseite

Auch Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) erwartete zähe Verhandlungen. »Beim Geld ist es heute besonders schwierig, weil der Bund sich aus der gemeinsamen Verantwortung rausziehen möchte, über das Geleistete hinaus«, sagte Wüst am Mittwoch WDR 5. Das sei »nicht in Ordnung«. Er appellierte an die Bundesregierung, ihre Haltung bei dem Treffen am Nachmittag zu überdenken. »Wir müssen in der gemeinsamen Verantwortungsgemeinschaft bleiben.« Die Bundesländer seien sich in ihrer Haltung parteiübergreifend einig.