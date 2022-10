Nach Angaben der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima), die die Bundesliegenschaften verwaltet und bewirtschaftet, handelt es sich bei den 64.000 bereits bestehenden Unterkunftsplätzen vom Bund vor allem um Plätze in ehemaligen Kasernen, Bürogebäuden, Freiflächen zur Aufstellung von Containern sowie Wohnungen.

Union fordert Begrenzung des Zuzugs

Um den Zuzug von Asylbewerbern stärker zu begrenzen, schlägt die Union Grenzkontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze und eine Reihe weiterer Maßnahmen vor. Das geht aus dem Entwurf für einen Antrag der CDU/CSU-Fraktion hervor, über den an diesem Dienstag intern beraten wurde. Darin heißt es unter anderem, die Bundesregierung solle den »migrationspolitischen deutschen Sonderweg in Europa« beenden und alle Pläne aufgeben, »die Anreize zu verstärkter illegaler Einreise auslösen können«.