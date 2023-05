Flüchtlingsgipfel im Kanzleramt »Wer entscheidet, der muss auch Verantwortung übernehmen«

Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern

»Mehr war eben nicht drin«

Sechs Stunden lang ging es hauptsächlich ums Geld: Am Ende des Flüchtlingsgipfels steht ein Kompromiss und eine Arbeitsgruppe. Der Kanzler zeigt sich zufrieden – die Minister sind eher zurückhaltend.

Sechs Stunden dauerten die Verhandlungen. Dann stand fest: Bund und Länder sind sich über die Finanzierung der Migration in Deutschland einig – zumindest vorerst.

Olaf Scholz, Bundeskanzler:

»Ich finde, das ist ein guter Tag des deutschen Föderalismus, den wir heute haben, weil er zeigt, dass wir, wenn wir uns zusammenraufen müssen, wir das auch tun, dass wir eine Aufgabe, vor der wir alle gemeinsam stehen, und die wir gut bewältigen müssen.«

Die 16 Ministerpräsidenten waren am Mittwoch mit einer klaren, gemeinsamen Forderung in den sogenannten Flüchtlingsgipfel gegangen: Länder und Kommunen benötigen mehr Geld, um sich um Geflüchtete zu kümmern. 2022 haben fast 250.000 Menschen Asylanträge in Deutschland gestellt, in diesem Jahr schon rund 110.000. Hinzu kommen etwa eine Millionen Geflüchtete aus der Ukraine. Der Kanzler hielt im Vorfeld dennoch dagegen: Zusätzliche Mittel stünden den Ländern nicht zu. Nach zähem Ringen beim Spitzentreffen soll jetzt aber doch mehr Geld fließen.

Olaf Scholz, Bundeskanzler:

»Unsere Verständigung heute ist, dass der Bund zusätzlich zu den pauschalen Mitteln, die er bereitstellt, eine weitere Milliarde mobilisiert, damit sowohl die eine Aufgabe der Digitalisierung der Ausländerbehörden gestützt werden kann als auch die Kommunen besser unterstützt werden können bei ihrer schwierigen und umfassenden Aufgabe. (…) Wenn man mich hätte fragen sollen, heute Morgen, wie es ausgeht, hätte ich gesagt: So. Und insofern bin ich natürlich besonders zufrieden.«

Die Länderchefs sind da zurückhaltender. Eine Milliarde Euro – das ist längst nicht so viel Geld, wie die Ministerpräsidenten gefordert hatten. Sie befürchten eine Überforderung Ihrer Kommunen – vor allem, sollte die Zahl der Geflüchteten noch steigen. Zudem handelt es sich bei dem zugesagten Geld um eine Einmalzahlung, lediglich für das laufende Jahr.

Hendrik Wüst, Ministerpräsident von NRW:

»Wir haben heute einen ersten Schritt gemacht und wir haben einen Fahrplan mit einem Zwischenbericht im Juni und eine Entscheidung im November verabredet. Mehr war eben nicht drin. Das muss man heute so klar sagen.«

Fast in den Hintergrund gerät bei all dem Ringen um die Finanzierung etwas, bei dem sich Bund und Länder weitestgehend einig sind: Reformen in der Flüchtlingspolitik. Ein 16-seitiges Papier beschreibt eine verbesserte Steuerung der Migration, Abschiebung von Straftätern und eine schnellere Rückführung von Personen ohne Bleiberecht.

Stephan Weil, Niedersächsischer Ministerpräsident:

»Das ist deswegen wichtig, weil die Themen rings um Flucht und Asyl zu den schwierigsten gesellschaftspolitischen Themen überhaupt gehören. Und wir sind uns – Bund und Länder – der gemeinsamen Verantwortung bewusst. Und wir wissen, dass Bürgerinnen und Bürger von uns Lösungen erwarten und nicht in erster Linie Streit.«

Für die Länder ist offenbar besonders wichtig, dass der Bund sich solidarisch zeigt, die Bewältigung der Fluchtmigration als gemeinsame Aufgabe anerkennt.



Hendrik Wüst, Ministerpräsident von NRW:

»Wer entscheidet, der muss auch Verantwortung übernehmen. Das ist eine klare Regel. Und deswegen gilt da: Der Bund hat den überwiegenden Einfluss – ganz sicher jedenfalls im Verhältnis zu Kommunen und Ländern – über Zuzug zu entscheiden, und muss deswegen auch in Zukunft finanzielle Verantwortung übernehmen, die sich am Flucht-Geschehen orientiert.«

Nach Scholz' am Abend beschworener Einigkeit klingt das nicht. Im November soll ein Entwurf vorliegen, der klärt, ob und wie die Forderung der Länder nach mehr Geld umgesetzt werden kann. Denn klar ist: So sehr der Bund auch sparen will – auch im Laufe dieses und der kommenden Jahre werden Menschen in alle 16 Bundesländer Deutschlands einreisen.