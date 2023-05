In einem internen Bericht, den Arbeitsgruppen von Bund, Ländern und Kommunen nach einem weitgehend erfolglosen Flüchtlingsgipfel im Februar erstellt haben, drängen diese nach SPIEGEL-Informationen auf einen deutlich restriktiveren Kurs in der Flüchtlingspolitik. Im Extremfall soll an den Binnengrenzen die Einreise verweigert werden. Auch die Rückführung abgelehnter Asylbewerberinnen und -bewerber soll forciert werden.

Laut dem internen Papier fordern Vertreter von Ländern und Kommunen zudem, dass die Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten erweitert wird. Und zwar nicht nur um Georgien und Moldau, wie es das Bundesinnenministerium plant. Demnach sollen auch bei Asylantragstellern aus Marokko, Algerien und Tunesien die Verfahren beschleunigt werden.

Was ist die Haltung der Bundesregierung?

Wie auf die Herausforderungen steigender Asylbewerberzahlen reagiert werden soll, ist auch innerhalb der Ampel umstritten. Die FDP, die im Bund mit Christian Lindner den Finanzminister stellt, stemmt sich dagegen, mehr Geld vom Bund bereitzustellen.

Grünen-Chefin Ricarda Lang unterstützt die Länder bei ihren Appellen nach mehr Hilfen. SPD-Chefin Saskia Esken reagierte prompt: »Kritik aus der Ampel an der Regierung empfinde ich als einen Widerspruch an sich.« Natürlich gebe es unterschiedliche Auffassungen in der Koalition, sagt Esken: »Aber die Bundesregierung geht mit einer Haltung in diese Debatte.«