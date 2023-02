Die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten bringen Kommunen und Länder finanziell in Schwierigkeiten. Dementsprechend groß waren die Hoffnungen beim Flüchtlingsgipfel in Berlin mehr Unterstützung vom Bund zu bekommen. Die Beratungen zogen sich, die anschließende Pressekonferenz musste verschoben werden. Am Ende erhielten die Länder keine Zusage für weitere Hilfen. Ihre Enttäuschung konnten einige kaum kaschieren.

Reinhard Sager (CDU) Präsident des Deutschen Landkreistags

»Die Länge der Sitzung dürfen Sie nicht so verstehen, dass wir auch entsprechend vier Stunden hervorragende Ergebnisse produziert haben. Das ist leider nicht der Fall. Wir brauchen in Deutschland jetzt dringend Entlastung für diejenigen, die kommunale Verantwortung tragen. Der Druck ist erheblich und wird von Tag zu Tag, von Woche zu Woche größer.«

Wirklich konkret wurde sie nicht, aber Bundesinnenministerin Nancy Faeser versprach für die kommenden Monate Entlastung. Ihr soll es beim heutigen Spitzentreffen eher um die Vereinbarung von Arbeitsstrukturen gegangen sein.

Nancy Faeser, Bundesinnenministerin

»Allein im Jahr 2022 hat der Bund die Länder und Kommunen finanziell mit 3,5 Milliarden unterstützt, für dieses Jahr haben wir 2,75 Milliarden vereinbart. Wir werden handeln und pragmatische Lösungen finden, um die vielerorts angespannte Unterbringungssituation zu lösen.«

Die kippende Stimmung in einigen Regionen war zuletzt Anfang Februar im nordwestmecklenburgischen Dorf Upahl deutlich zu spüren. Dort beriet der Kreistag über ein geplantes Containerdorf für 400 Geflüchtete. Das Vorhaben stieß auf großen Protest unter den Einwohnern der kleinen Gemeinde.

Einwohnerin von Upahl

»Dann kamen natürlich die Ängste auf. 500 junge Männer in einem Dorf, in dem es keine Infrastruktur gibt. Was wollen die dort machen?«

Einwohner von Upahl

»Ja, ich sag' mal, wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, wenn man mit uns gesprochen hätte im Vorfeld. Es wurde in Grevesmühlen auch schon mal aufgebaut, in Wismar wurde aufgebaut, in Lübeck, überall wird aufgebaut. Aber bei uns kommt ein ganzes Dorf hin. Und das ist das Besorgniserregende daran.«

Der Druck ist nicht nur in den Kommunen zu spüren. Auch Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen forderten im Vorfeld des Flüchtlingsgipfels mehr Geld für die Unterbringung von Geflüchteten.

Karl Kopp, Pro Asyl

»Wir haben eine Million Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen. Letztes Jahr kamen noch mal 200.000 aus anderen Kriegs- und Krisengebieten. Nahezu alle – über 90 Prozent – haben ein Anrecht auf einen Schutzstatus. Und jetzt müssen wir gucken, dass sie unterkommen.«