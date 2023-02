Flüchtlingsgipfel in Berlin Ernüchterung, Enttäuschung und ein düsteres Bild

Vier Stunden saßen Bund, Länder und Kommunen bei Innenministerin Nancy Faeser (SPD) zusammen. Eineinhalb Stunden länger als angesetzt. Es gab offenkundig Diskussionsbedarf.

Schon im Vorfeld hatte sich bei Vertretern von Landkreisen, Städten und Gemeinden einiges angestaut. »So geht es nicht weiter«, »wir sind am Limit« – so oder so ähnlich lauteten die Klagen vieler Kommunen. Es wird eng in den Flüchtlingsunterkünften, längst sind vielerorts Turnhallen belegt, alte Kasernen, Hotels.