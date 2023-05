Die Bundesregierung soll sich auf europäischer Ebene für verpflichtende Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen für bestimmte Personengruppen einsetzen: Es geht um jene, »bei denen voraussichtlich eine geringe Chance auf Zuerkennung von internationalem Schutz besteht«, heißt es im Beschlussdokument. Diese sollen ein schnelles, rechtsstaatliches Asylverfahren an der Außengrenze durchlaufen.

Deutschland soll den Grenzschutz an den EU-Außengrenzen unterstützen. Zudem soll lageabhängig entschieden werden, ob das Grenzregime, das bislang an der österreichischen Grenze gilt, auch an anderen Binnengrenzen Deutschlands etabliert wird.