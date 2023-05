Grundsätzlich wollen viele Ministerpräsidentinnen und -präsidenten gerne zu Pauschalzahlungen zurückkehren, die es bis 2021 gab, deren Abschaffung die Länder aber mitgetragen hatten. Der Bund hatte ab 2016 den Ländern eine Pauschale von 670 Euro pro Asylbewerber und Monat zur Verfügung gestellt. Der Vorteil wäre, dass Bund und Länder nicht immer wieder neu über die Flüchtlingskosten verhandeln müssten.

Forderungen zu Grenzkontrollen

Der Bund müsse sich in der Frage der finanziellen Mitverantwortung »erheblich bewegen«, sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Sonntag in Hannover. Die finanziellen Beiträge des Bundes müssten sich vor allem daran orientieren, wie viele Menschen nach Deutschland kommen – »denn das ist eine Zahl, die Länder und Kommunen definitiv nicht beeinflussen können«, so der SPD-Politiker. Auch der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) mahnte ein solch »atmendes System« an. »Klar muss ab jetzt außerdem wieder sein: Steigen die Flüchtlingszahlen, steigt die Summe des Bundes«, sagte Rhein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.