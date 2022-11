Mann soll in Niedersachsen auf Flüchtlingsunterkunft geschossen haben

Einen aktuellen Fall eines Angriffs gegen eine Flüchtlingsunterkunft melden die Behörden in Niedersachsen: Dort soll ein Mann mit einer Luftdruckpistole auf eine Unterkunft für Flüchtlinge aus der Ukraine geschossen haben. Ein 34-Jähriger sei als Tatverdächtiger ermittelt worden, teilte die Polizei in Hannover am Montagabend mit. Demnach ereignete sich die Tat in Sehnde nahe der Landeshauptstadt bereits am 28. Oktober, vier Tage später wurde sie angezeigt. Verletzt wurde niemand.