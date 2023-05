Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl blickt mit großer Sorge auf den Flüchtlingsgipfel von Bund und Ländern am morgigen Mittwoch. Die Pläne der Bundesregierung für das Treffen ließen »Schlimmes erahnen«, teilte die Organisation mit. Der Bund setze wie die Vorgängerregierung auf sogenannte Anker-Zentren und sichere Herkunftsstaaten, außerdem auf längere Abschiebungshaft und stärkere Abschottung an den Außengrenzen, so die Kritik.