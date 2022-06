Wegen fehlenden Personals gibt es derzeit an vielen Flughäfen Engpässe und dadurch lange Wartezeiten – die Lage droht sich während der Hauptreisezeit im Sommer zu verschärfen. Die Bundesregierung will als Abhilfe nun den kurzfristigen Einsatz ausländischer Beschäftigter möglich machen. »Wir ermöglichen, dass die Unternehmen Hilfskräfte aus dem Ausland, vor allem aus der Türkei, einsetzen können«, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei der Vorstellung entsprechender Pläne der Regierung in Berlin.