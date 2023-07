Die Deutsche Polizeigewerkschaft drängt nun auf eine Überarbeitung der Sicherheitskonzepte. »Es ist katastrophal für die Luftsicherheit, dass es den Klimaklebern gelungen ist, auf die Startbahn des Düsseldorfer Flughafens zu gelangen. Das hätte nicht passieren dürfen«, sagte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Heiko Teggatz. Sowohl am Hamburger als auch am Düsseldorfer Flughafen sei es versäumt worden, nach den Aktionen der Klimakleber am Berliner Airport das Sicherheitskonzept zu überarbeiten.