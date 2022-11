Passagierflüge vom Flughafen Bremen aus könnte es bald nicht geben, wenn es nach den Grünen geht. Die Partei ist in Bremen an der Regierung beteiligt. Sie will prüfen, ob der Airport in einen Werksflughafen für Airbus und andere Firmen der Luft- und Raumfahrtbranche umgewandelt werden kann. Das geht aus dem Vorstandsentwurf für das Wahlprogramm zur Landtagswahl im Mai 2023 hervor. Das Programm soll auf einem Landesparteitag am Samstag verabschiedet werden.