Flutkatastrophe im Westen SPD-Fraktion erhebt Vorwürfe gegen Laschet

Er sei auf Wahlkampfterminen gewesen, statt sofort einen Krisenstab zu aktivieren: Die SPD-Fraktion in Düsseldorf attackiert Armin Laschet. Und: In Rheinland-Pfalz will die CDU nun doch einen Untersuchungsausschuss.