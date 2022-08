In einem Gastbeitrag für den SPIEGEL hatten die drei Verteidigungspolitiker am Sonntag dafür geworben, dass Deutschland der Ukraine mehr militärisches Gerät liefert – auch zulasten der Bundeswehr. Um in den Truppenbeständen entstehende Lücken rasch zu schließen, müsse die Rüstungsindustrie angekurbelt werden, schreibt das Ampeltrio. »Unter dieser Voraussetzung kann und sollte das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr in der derzeitigen kritischen Lage temporär hinter die Durchhaltefähigkeit der Ukraine zurücktreten. Denn das Überleben der Ukraine ist im deutschen sicherheitspolitischen Interesse«, heißt es im Text.