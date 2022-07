Die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger (FDP), hat sich mit dem Coronavirus infiziert. »Leider wurde ich positiv auf Corona getestet und bin deshalb in häuslicher Isolation«, schrieb die FDP-Politikerin am Sonntag auf Twitter und zeigte sich enttäuscht, dass sie mehrere geplante Besuche in den kommenden Tagen unter anderem in Bayern und Baden-Württemberg nicht realisieren kann. »Ich habe mich schon sehr auf meine Sommertour gefreut«.