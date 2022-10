Die Technologie müsse in Deutschland »vollständig und zeitunabhängig« verboten werden, heißt es in einem Schreiben des Bündnisses. Fracking könne in der derzeitigen Energiekrise keine Abhilfe leisten und befeuere zugleich den Klimawandel.

»Wenn neben den beim Verbrennen entstehenden CO 2 -Emissionen auch die bei Förderung, Transport und Lagerung anfallenden Methanleckagen berücksichtigt werden, fällt die Klimabilanz von Erdgas – insbesondere von gefracktem Erdgas – in vielen Fällen mindestens so schlecht aus wie die von Kohle«, heißt es in dem Schreiben.