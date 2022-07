Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat die Forderung seiner Partei bekräftigt, das weitgehenden Verbots von Fracking zur Förderung von Gasreserven in Deutschland aufzuheben. In einem Interview mit »ntv.de « warb der Finanzminister dafür, »nach Lagerstätten von eigenen Gas- und Ölvorkommen in Europa« zu suchen.