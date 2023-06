Abwerbungsversuche im Osten

Die Aussagen von Bartsch sind erstaunlich. Bisher hatte der Fraktionschef noch auf Vermittlungsversuche mit Wagenknecht gesetzt. Beide hatten über Jahre ein Bündnis in der Bundestagsfraktion. Zuletzt gab es aber deutlichen Druck aus mehreren ostdeutschen Landesverbänden, etwas zu unternehmen. Nach SPIEGEL-Informationen soll es Screenshots von Mails und SMS aus mehreren Landesverbänden geben, die belegen, dass Kommunalpolitiker direkt von Wagenknechts engerem Kreis angesprochen wurden, ob sie am neuen Projekt teilnehmen wollten. Dies führte letztlich in den vergangenen Wochen zum Umdenken auch im Unterstützerkreis von Bartsch. (Lesen Sie hier die Hintergründe dazu .)