Rechtsextremer Bundeswehroffizier Franco A. wird nun doch angeklagt

Die Anklage gegen den Bundeswehrsoldaten Franco A. wegen "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" ist zugelassen worden. Das bestätigte eine Sprecherin des Oberlandesgerichts Frankfurt dem SPIEGEL. Der Beginn des Gerichtsprozesses steht noch nicht fest.

Vor zweieinhalb Jahren war Franco A. unter Terrorverdacht festgenommen worden, nachdem er in Wien eine Pistole abholen wollte, die er auf einer Flughafen-Toilette versteckt hatte. Mehrere Monate saß er in Untersuchungshaft.

Der Fall sorgte für großes Aufsehen. Die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) kritisierte die Bundeswehr für einen "falsch verstandenen Korpsgeist", der es verhindert habe, dem rechtsradikalen Oberleutnant früher auf die Schliche zu kommen. Schon 2014 hatte A. in seiner Masterarbeit völkische Thesen ausgebreitet.

Später führte Franco A. eine Art Doppelleben. In der Kaserne in Illkirch war er Soldat. In der Freizeit gab er sich als syrischer Flüchtling aus, ließ sich unter dem Namen "David Benjamin" beim Bundesamt registrieren.

Im Dezember 2017 klagte der Generalbundesanwalt ihn wegen Terrorverdachts an. Die Ermittler waren davon überzeugt, dass er heimlich Anschläge plante und den Verdacht möglicherweise auf Asylbewerber lenken wollte.

Ziele könnten die Grünen-Politikerin Claudia Roth sowie Heiko Maas (SPD) oder Anetta Kahane, die Chefin der antirassistischen Amadeu-Antonio-Stiftung, gewesen sein. Notizen in einer schwarzen Kladde zeigten, dass A. sich Details zu ihrem Lebenslauf notierte und eine Lage-Skizze der Stiftung auf ein Papier kritzelte. Er drang offenbar auch in die Tiefgarage der Stiftung ein und fotografierte die geparkten Autos mit dem Handy.

Das Oberlandesgericht Frankfurt hatte die Terroranklage gegen ihn im Juni 2018 jedoch nicht zugelassen. Zwar habe er die Tötung "einer Person des öffentlichen Lebens ernsthaft in Betracht gezogen" und mehrere Pistolen und Gewehre sowie 51 Sprengkörper gehortet. Für eine Verurteilung wegen der "Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat" reichten die Beweise aber nicht, entschieden die Richter damals.

Der Generalbundesanwalt legte gegen die Entscheidung Beschwerde ein, seitdem lag der Fall beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Der ordnete weitere Ermittlungen an, die sich Monate hinzogen - und entschied nun, die Anklage doch noch zuzulassen.