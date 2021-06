Auf Wahlkampftour mit Maaßen-Gegenkandidat Frank Ullrich »Männer, ich versprech’s euch. Und wenn’s passiert, komm ich mit duschen«

DDR-Sportstar Frank Ullrich tritt in Südthüringen für die SPD an. Sein Konkurrent: CDU-Rechtsaußen Georg Maaßen, der Mann aus dem Westen, mit TV-Zeit und Spendengeldern im Überfluss. Was kann Ullrich dem entgegensetzen?