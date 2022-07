Bei einem Besuch im bayerischen Grafenwöhr hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier der US-Armee für ihren jahrzehntelangen Einsatz in Deutschland gewürdigt. »Was Sie, was jede und jeder Einzelne von Ihnen hier leistet, ist von existenzieller Bedeutung für die Sicherheit meines Landes, meiner Landsleute, unseres Kontinents und unseres Bündnisses«, sagte Steinmeier. Generationen mutiger Amerikanerinnen und Amerikaner seien in Deutschland stationiert gewesen. »Wir als Deutsche schulden all diesen Menschen unseren Dank.«