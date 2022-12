Frank-Walter Steinmeier kennt Weihnachtsansprachen in Krisenzeiten. Nach den Reden der vergangenen zwei Jahren, die sich um die Coronakrise drehten, hat sich der Bundespräsident bei der diesjährigen Ansprache auf den Krieg in der Ukraine fokussiert. Er rief dazu auf, die Solidarität mit Kiew aufrechtzuerhalten: »Bis Friede einkehren kann, ist es ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir den Angegriffenen, den Bedrohten und Bedrückten beistehen«, sagte der Bundespräsident in seiner vorab aufgezeichneten Rede. Bei den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland bedankte sich Steinmeier für gezeigte Solidarität und Hilfsbereitschaft in der aktuellen Krise.