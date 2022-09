Gedenken an Olympia-Attentat 1972 »Du kannst nun Ruhe finden, und ich auch«

Es ist ein Bekenntnis zur deutschen Verantwortung – ohne Wenn und Aber. Ein Schuldeingeständnis, das mehr als überfällig war.

»Eine Geschichte von Fehleinschätzungen«

Das Gedenken an den Terror von München, so formuliert es Steinmeier in seiner Rede, könne nur aufrichtig sein, wenn Deutschland zu schmerzhaften Einsichten bereit sei: »Wenn wir uns dazu bekennen, dass die Geschichte des Olympia-Attentats auch eine Geschichte von Fehleinschätzungen und von tödlichen Fehlern, ja, eines Versagens war.«