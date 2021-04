Steinmeier gedenkt Corona-Opfern »Die Pandemie hat auf schreckliche Weise Lücken gerissen«

Fast 80.000 Menschen sind in Deutschland mit oder an dem Coronavirus gestorben. Bundespräsident Steinmeier drückte den Angehörigen sein Mitgefühl aus – und rief zu Zusammenhalt in einer »dunklen Zeit« auf.